Studenten-Selektion sorgt für riesigen Ärztemangel

Die Zahl der inländischen Absolventen von Medizin-Unis ist im Vergleich zu 2005, also dem letzten Jahr vor Beginn der Beschränkungen, um 40 Prozent gesunken. Das trifft nicht nur uns in Kärnten, sondern wirkt sich in ganz Österreich aus.

Dr. Arnold Gabriel, Vorstand der Kabeg (Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft)