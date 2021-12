Lockdown: Doskozil will „gezielte Lockerungen“

Hoffen auf Zustimmung

Er hoffe, dass es beim Gipfel am Mittwoch einen breiten Konsens zwischen Bund und Ländern über die weitere Vorgangsweise und Umsetzungsdetails geben werde, so Doskozil. „Es braucht so viel bundeseinheitliche Steuerung wie nötig und so viel regionalen Spielraum wie möglich. In Ländern wie dem Burgenland, wo die Impfbereitschaft extrem hoch ist, muss die Bevölkerung auch das Gefühl haben, dass sich ihr Engagement und ihr Verantwortungsbewusstsein auszahlt“, erklärt Doskozil mit Verweis auf aktuelle Zahlen.