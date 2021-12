Microsoft will nicht, dass User Chrome verwenden

Wie „Neowin“ meldet, zeigt Microsoft US-Nutzern noch andere Warnhinweise. In einem heißt es abfällig: „Dieser Browser ist so 2008! Wisst ihr, was neu ist? Microsoft Edge.“ In einem dritten Warnhinweis behauptet Microsoft, sein Edge-Browser sei die beste Wahl für Online-Shopping und spare Geld. Einen Beweis erbringt man nicht, vielmehr zog man sich kürzlich mit der Integration eines Ratenzahlungsdienstes in den Browser einen Shitstorm zu.