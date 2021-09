Firefox verärgert User mit Werbung in Adresszeile

Neue Funktion bislang nur in den USA

Die neue Funktion ist in Version 92 des Firefox-Browsers zu finden, die es bislang nur in den USA gibt. Hierzulande sind die Firefox-User also noch nicht mit der Reklame in der Adresszeile konfrontiert. Bei Mozilla weist man darauf hin, dass Nutzer „Firefox Suggest“ explizit aktivieren müssen, man den Nutzern die Reklame also zumindest nicht ungefragt zeige.