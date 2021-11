Trump als Weihnachts-Dekoration im Weißen Haus

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat es zurück ins Weiße Haus geschafft - zumindest auf einem Foto am Christbaum seines Nachfolgers Joe Biden. Das goldgerahmte Bild von Trump und Ehefrau Melania ist Teil der am Montag vorgestellten Weihnachtsdekoration des Amtssitzes des US-Präsidenten. An dem Christbaum im Saal für Staatsbankette hängen auch Fotos anderer früherer US-Präsidenten und ihrer Ehefrauen von Jimmy Carter bis Barack Obama.