Freigesprochener Todesschütze zu Besuch bei Trump

Ex-US-Präsident Donald Trump hatte den Todesschützen von Kenosha schon unmittelbar nach seiner Tat verteidigt und als unschuldig bezeichnet. Nun, nach seinem Freispruch, empfing der Republikaner den 18-jährigen Kyle Rittenhouse in seinem Domizil in Mar-a-Lago. In einem TV-Interview erzählte Trump nun: „Er hat angerufen und gefragt, ob er vorbeikommen könne. Er ist ein Fan.“