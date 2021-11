Omikron: Biden warnt vor „übertriebener Angst“

Biden: Beschränkungen geben Zeit zum Impfen

Die Ankunft von Omikron in den USA könne man wohl „nicht verhindern“ und es werde „früher oder später“ auch die ersten Nachweise in den Staaten geben, so Biden. Die gültigen Reisebeschränkungen dürften die Entwicklung aber verlangsamen und den Menschen damit mehr Zeit geben, sich impfen zu lassen, wie er weiter sagte. Falls es angesichts der neuen Variante neue Impfstoffe brauchen sollte, werde seine Regierung alles in ihrer Macht stehende tun, dies rasch zu ermöglichen, versprach Biden.