Bundesländer ziehen beim Schul-Impfen mit

In einem Brief an die Landeshauptleute verwies Faßmann, wie berichtet, auf die rechtliche Möglichkeit, die Schulärzte auch abseits ihrer Tätigkeit an Schulen für die Beratung und zur Durchführung von Impfungen einzusetzen. Mehrkosten abseits der bestehenden Dienstverhältnisse will das Gesundheitsministerium tragen, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegeben hat.