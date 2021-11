Kinderimpfung: So geht Österreich nach „Go“ vor

In Vorarlberg gab es bis Mitte der Woche rund 260 Vormerkungen zur Kinderimpfung. Diese können auf dem Impfportal des Landes vorgenommen werden. Nach dem grünen Licht der EMA für die Kinderimpfung werden vom Land Einladungen an die Vorgemerkten verschickt. Erste Immunisierungen sollen ab Freitag durchgeführt werden, sie werden an zwei Standorten von Kinderärzten verabreicht. In weiterer Folge sollen Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an jedem Wochenende in den Impfstraßen in Nenzing (Bez. Bludenz) und Bregenz oder Dornbirn geimpft werden.