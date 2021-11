Corona: Jetzt sollen Schulärzte die Kinder impfen

Donnerstagmittag gab die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für das Vakzin von Biontech für Kinder, noch am selben Tag erging ein Brief des Bildungsministeriums an die Landeshauptleute: Man stelle die 640 Bundesschulärzte zur Aufklärung, Beratung und Durchführung der Impfungen zur Verfügung. Die Länderchefs könnten die Ärzte zudem im Rahmen des kostenfreien Bundesimpfprogrammes mit dem Covid-Stich beauftragen.