Damit die Kinderaugen auch zur Coronazeit strahlen

In den meisten Gemeinden des Burgenlandes kommt der Nikolaus in irgendeiner Form zu den Kindern. Sei es als Besucher im Kindergarten oder bei anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel am Hauptplatz in Parndorf. Das fällt seit zwei Jahren coronabedingt aber aus Sicherheitsgründen oft aus. Deshalb haben sich viele etwas einfallen lassen. In Parndorf war es im Vorjahr schon ein Erfolg, und auch die „Neuauflage“ heuer wird gut angenommen. Hier sind die Kinder der Gemeinde aufgefordert, den Nikolaus zu zeichnen und das Bild per Post, Mail, Facebook oder persönlich abzugeben. Als kleines Dankeschön für die „Mühe“ gibt es ein Nikolaussackerl.