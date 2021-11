Pandemie bei Jugendlichen: 41% mehr Antidepressiva

Pandemie kein „singuläres Ereignis“

Lehner betonte in seiner Rede, dass die Pandemie nicht „als singuläres Ereignis gesehen werden darf“, sondern dass die Krise eine Vielzahl von Entwicklungen sichtbar macht und beschleunigt: „Corona zeigt die Schwachstellen und Defizite schonungslos auf.“ „Wir müssen ein verstärktes Gesundheitsbewusstsein bei den jungen Menschen schaffen. Gesundheitskompetenz gehört in die Klassenzimmer und in den Unterricht.“