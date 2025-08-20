Präsident beschimpft: 100 Euro Strafe für Schüler

Dem Strafbescheid der Behörde nach hat der Schüler am 23. April vor einem Hauseingang und in Anwesenheit von mehreren Personen, darunter Polizisten, folgenden Satz gesagt: „Ich lutsche dem Präsidenten seinen S******“. Und kassierte aufgrund dieser Schimpfwörter prompt eine Strafe in Höhe von 150 Euro wegen der Verletzung des öffentlichen Anstands nach Paragraf 27 des Salzburger Landessicherheitsgesetzes. Ob er den Bundespräsidenten oder einen anderen meinte, geht es aus dem Entscheidungstext des Salzburger Landesverwaltungsgerichtes nicht hervor.