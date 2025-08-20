Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anstandsverletzung

Präsident beschimpft: 100 Euro Strafe für Schüler

Salzburg
20.08.2025 11:20
Polizisten notierten sich gleich die Präsidenten-Beleidigung. (Symbol)
Polizisten notierten sich gleich die Präsidenten-Beleidigung. (Symbol)(Bild: Wallner Hannes)

Gegenüber Polizisten sollte man auf seine Wortwahl achten: Das musste jetzt auch ein Schüler lernen. Der 16-Jährige schimpfte auf den Präsidenten und kassierte prompt einen Strafbescheid wegen Anstandsverletzung. Weil er selbst kein Geld verdient, reduzierte das Gericht die Strafe um 50 Euro.

0 Kommentare

Dem Strafbescheid der Behörde nach hat der Schüler am 23. April vor einem Hauseingang und in Anwesenheit von mehreren Personen, darunter Polizisten, folgenden Satz gesagt: „Ich lutsche dem Präsidenten seinen S******“. Und kassierte aufgrund dieser Schimpfwörter prompt eine Strafe in Höhe von 150 Euro wegen der Verletzung des öffentlichen Anstands nach Paragraf 27 des Salzburger Landessicherheitsgesetzes. Ob er den Bundespräsidenten oder einen anderen meinte, geht es aus dem Entscheidungstext des Salzburger Landesverwaltungsgerichtes nicht hervor.

16-Jähriger bat um Milde bei Geldstrafe
Das Gericht war mit dem Fall beschäftigt, da der Schüler eine Beschwerde gegen den Strafbescheid eingebracht hatte: Aber nicht aufgrund der Präsidentenbeleidigung, diesbezüglich zeigte er sich geständig, vielmehr wegen der Strafhöhe. Der Jugendliche besucht noch die Schule und verdient kein eigenes Geld.

Lesen Sie auch:
Gleich zweimal musste das Landesverwaltungsgericht den kuriosen Nachbarschaftsstreit behandeln
Gezeigt oder nicht?
Nachbarn streiten vor Gericht wegen Mittelfinger
04.01.2024

Und das erkannte auch das Gericht: „Aufgrund des jugendlichen Alters, der absoluten unterdurchschnittlichen finanziellen Verhältnisse und des Milderungsgrundes der Unbescholtenheit war die Strafe auf das nunmehr verhängte Maß herabzusetzen.“ Statt 150 musste der Jugendliche nur 100 Euro zahlen. Möglich wären bei solchen Anstandsverletzungen Geldstrafen bis zu 500 Euro.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.715 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.921 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
171.631 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3113 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1398 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf