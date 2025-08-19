Blutiger Dreh: Die Angst am Set war nicht gespielt

Die „Alien“-Reihe zählt zu den legendärsten Sci-Fi-Sagas aller Zeiten. Mit „Alien: Earth“ geht das Grauen weiter – als Serie. Wir haben die Stars getroffen und nachgefragt: Wer von ihnen schläft nach solch blutrünstigen Drehs eigentlich noch wie ein Baby und wer hat etwas vom Set mitgehen lassen?