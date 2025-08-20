15-Jähriger überlebt 15-Meter-Sturz in Schacht

Waren noch weitere Personen mit am Dach?

Warum sich der Jugendliche in der Nacht auf dem Dach befand, ist vorerst völlig unklar. Ebenso, ob sich nicht doch auch weitere Personen mit ihm am Dach befanden. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt, befindet sich im Krankenhaus, aber offenbar am Mittwochvormittag bereits außer Lebensgefahr. Die Feuerwehr sicherte noch die Stelle am Dach, damit nicht noch jemand abstürzen kann. Der Einsatz konnte um drei Uhr früh beendet werden.