Unter Dopingverdacht: Staatsmeister suspendiert!

„Aus gesundheitlichen Gründen bin ich auf die Einnahme bestimmter, auf der WADA-Liste stehender Substanzen angewiesen. Sowohl die NADA als auch der ÖLV wurden von Beginn an vollständig von mir informiert. Da ich nicht Teil des nationalen Testpools bin, konnte eine medizinische Ausnahmegenehmigung im Vorfeld nicht beantragt werden. Das nun eingeleitete Verfahren ist ein standardisierter Ablauf, in dem meine medizinischen Gründe erneut geprüft werden“, stellt der Athlet dort klar. Es ist aber sicherlich noch nicht das letzte Wort in dieser Causa.