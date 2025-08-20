Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach US-Zöllen

Japans Exporte brechen wegen US-Zöllen ein

Wirtschaft
20.08.2025 10:23
Die großen Autobauer und Zulieferer sind zunehmend unter Druck.
Die großen Autobauer und Zulieferer sind zunehmend unter Druck.(Bild: AFP/KAZUHIRO NOGI)

Die japanischen Exporte sind im Juli wegen der hohen US-Zölle so stark gesunken wie seit über vier Jahren nicht mehr. Sie fielen um 2,6 Prozent schwächer aus als ein Jahr zuvor, wie aus den am Mittwoch in Tokio veröffentlichten Daten der Regierung hervorgeht.

0 Kommentare

Dies ist der stärkste monatliche Rückgang seit Februar 2021, als die Coronapandemie den weltweiten Handel belastete. Es war zugleich der dritte Rückgang in Folge. Besonders stark fielen die Ausfuhren in die USA. Sie brachen um 10,1 Prozent ein. Dabei gingen insbesondere die Lieferungen von Autos (-28,4 Prozent) und von Autoteilen (-17,4 Prozent) zurück. Das Volumen der Autoexporte sank jedoch nur um 3,2 Prozent.

Dies deutet darauf hin, dass japanische Hersteller die zusätzlichen Zölle teilweise durch Preissenkungen abfedern. „Die japanischen Exporteure werden die Kosten letztlich an die US-Verbraucher weitergeben müssen“, erklärte der Chefökonom des Forschungsinstituts Norinchukin, Takeshi Minami. „Das dürfte die Verkäufe in den kommenden Monaten weiter bremsen.“

Die Stimmung in Tokio ist getrübt.
Die Stimmung in Tokio ist getrübt.(Bild: AFP/KAZUHIRO NOGI)

Zollstreit mit den USA
Hintergrund ist der Handelskonflikt mit den USA. Die US-Regierung hatte im April Zölle von 25 Prozent auf Automobile und Autoteile verhängt. Am 23. Juli einigten sich beide Seiten auf ein Abkommen. Dieses sieht eine Senkung der Zölle auf 15 Prozent vor. Im Gegenzug sagte Japan Investitionen in den Vereinigten Staaten von 550 Milliarden Dollar (rund 470 Mrd. Euro) zu. Der vereinbarte Zollsatz für Autos, Japans wichtigstem Exportschlager, liegt jedoch immer noch weit über dem ursprünglichen Satz von 2,5 Prozent. Dies setzt die großen Autobauer und deren Zulieferer unter Druck.

Lesen Sie auch:
Harald Oberhofer, WU-Professor und Wifo-Ökonom: „Der Deal ist nicht sonderlich gut. Man kann ...
„Für alle schlecht“
So hart trifft Zoll-Deal Österreichs Wirtschaft
28.07.2025
Gültig ab 7. August
Trump-Zölle: Schweiz fürchtet „Handelskatastrophe“
04.08.2025

Auch die Exporte in andere Regionen liefen schlecht. So sanken die Ausfuhren nach China um 3,5 Prozent. Die Importe gingen im Juli insgesamt um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Dadurch wies Japan ein Handelsdefizit von 117,5 Mrd. Yen (rund 680 Mio. Euro) auf. Experten hatten einen Überschuss erwartet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.495 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.170 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
168.407 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3111 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1472 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1345 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Mehr Wirtschaft
Nach US-Zöllen
Japans Exporte brechen wegen US-Zöllen ein
Umsatz gesteigert
FACC profitiert von Aufwind in Luftfahrtindustrie
Mitarbeiter bangen
Ausgeliefert! Paketzusteller schlitterte in Pleite
„Existenzbedrohend“
Babler will Leben für Österreicher billiger machen
Didi Tunkel:
„Keine Pause, mit vollem Tempo in die Zukunft“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf