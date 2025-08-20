Erneut mehr Menschen in Österreich eingebürgert

Von der Gesamtzahl an Einbürgerungen hatten 37,5 Prozent einen Wohnsitz im Ausland – fast alle aus dieser Gruppe waren Verfolgte des NS-Regimes und deren Nachkommen (plus 5,5 Prozent). Deutlich größer war jedoch die Zahl der aus anderen Gründen Eingebürgerten, sie lag bei 7313 Personen – mit einem Plus von ebenfalls 5,6 Prozent.