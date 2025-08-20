Tränen zum Abschied und Warten auf das Visum

„Duell mit Messi wäre surreal“

Dort könnte „Fitzi“ etwa auf Inter Miami um die Superstars Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba prallen. „Ein Duell gegen Messi wäre für mich einfach nur surreal. Bisher habe ich mit ihm nur auf der Playstation gespielt.“ Unter Österreichs Teamchef Ralf Rangnick wurde Fitz bisher noch nicht in den Kader fürs A-Team einberufen – obwohl der 26-Jährige vor allem in der letzten Saison ablieferte, Ligatopscorer wurde. „Die Hoffnung vom Nationalteam habe ich sicher noch nicht aufgegeben.“