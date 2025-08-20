Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Gästeliste

Katerstimmung vor der Beförderung zum Leutnant

Niederösterreich
20.08.2025 10:00
In wenigen Wochen ist ein großer Tag im Leben von rund 100 Soldaten.
In wenigen Wochen ist ein großer Tag im Leben von rund 100 Soldaten.(Bild: BMLV/Daniel TRIPPOLT)

Zur Verabschiedungsfeier der neuen Leutnante in der Militärakademie in Wiener Neustadt wurden heuer viele Ehrengäste nicht eingeladen. Weil sie im Vorfeld gegen die „ungerechte Bezahlung“ der Neo-Akademiker protestierten?

0 Kommentare

In wenigen Wochen ist ein großer Tag im Leben von rund 100 Soldaten. Nach vier Jahren intensiver Ausbildung zum Berufsoffizier werden sie offiziell von der Theresianischen Militärakademie zu Leutnante „ausgemustert“. Doch während die Vorbereitungen der Feiern auf Hochtouren laufen, werden sie heuer durch die Abwesenheit zahlreicher Ehrengäste überschattet.

„Keine Gründe für fehlende Einladung“
Mehrere Bundesheer-nahe Vereine und Institutionen wurden entgegen der Vorjahre dieses Mal nicht eingeladen. So etwa die Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere (IGBO). „Die Gründe dafür wurden uns nicht erklärt“, kritisiert Präsident Siegfried Albel. An den Kosten könne es seiner Meinung nach nicht liegen. „Es sind bei diesem Teil der Ausmusterungsfeiern schon früher durch meine Person oder andere geladene Gäste keine Kosten entstanden.“

In der MilAk in Wiener Neustadt findet die Verabschiedungsfeier statt.
In der MilAk in Wiener Neustadt findet die Verabschiedungsfeier statt.(Bild: P. Huber)

Stattdessen hat Albel eine ganz andere Vermutung. Zusammen mit mehreren anderen (ehemaligen) Offizieren hat er zuletzt mehrfach die Bezahlung von Leutnanten kritisiert. Obwohl sie Akademiker sind (für die Ernennung zum Berufsoffizier ist neben dem Truppenoffizierslehrgang auch das Absolvieren des FH-Bachelorstudiengangs „Militärische Führung“ Voraussetzung), werden sie beim Sold nur Maturanten gleichgestellt.

Im Schnitt verliert das Bundesheer alle drei Jahre einen kompletten Lehrgang, die meisten davon an die Privatwirtschaft. Die Bezahlung soll Hauptgrund dafür sein.

Lesen Sie auch:
Der Dienst am Vaterland wird laut IGBO ungerecht bezahlt.
Krone Plus Logo
Leere Studiensäle
Warum der Militär-Akademie nun „Nachschub“ fehlt
28.02.2024
„Attraktiver Gehalt“
Wegen Bezahlung: Inserat verärgert Offiziere
24.03.2024
Krone Plus Logo
Ungerechte Bezahlung?
Der Offizierssold ist nun ein Fall für den Anwalt
11.06.2023

Nachmittags nein, abends ja
Laut Thomas Lampersberger von der MilAk, die für die Einladungen zuständig ist, habe es aber viel einfachere Gründe. „Wir haben im Saal nur Platz für 750 Leute. In der Vergangenheit mussten wir Angehörige der Leutnante ausladen, dabei ist die Feier extra für sie. Es ist eine MilAk-interne Veranstaltung“, betont er. Daher würden heuer 500 statt 400 Plätze für Verwandte der Leutnante reserviert sein.

Für andere Gäste bleiben daher nur mehr 150 statt 250 Einladungen übrig, die meisten gehen an Bundesheer-Angehörige, die unmittelbar mit der Ausbildung der Männer und Frauen zu tun hatten. Am Abend werde die Feier dann jedoch auf den Theresienplatz ins Freie verlagert. „Dort haben wir keine Platzprobleme, dazu sind auch wieder alle Ehrengäste geladen“, erklärt Lampersberger.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.495 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.170 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
168.407 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3111 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1472 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1345 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf