Katerstimmung vor der Beförderung zum Leutnant

Für andere Gäste bleiben daher nur mehr 150 statt 250 Einladungen übrig, die meisten gehen an Bundesheer-Angehörige, die unmittelbar mit der Ausbildung der Männer und Frauen zu tun hatten. Am Abend werde die Feier dann jedoch auf den Theresienplatz ins Freie verlagert. „Dort haben wir keine Platzprobleme, dazu sind auch wieder alle Ehrengäste geladen“, erklärt Lampersberger.