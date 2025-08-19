Schritt für Schritt zu mehr Fitness mit Philipp

Der Montag ist geschafft, doch oft merkt man erst am Dienstag, dass die Energie langsam nachlässt. Philipp sorgt dafür, dass wir auch heute nicht im Trott versinken: Mit Bewegung, die Spaß macht und gleichzeitig unseren Körper stärkt, laden wir unsere Akkus wieder auf. Perfekt, um voller Schwung durch den restlichen Arbeitstag zu kommen und die Woche aktiv zu meistern.