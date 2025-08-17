„Dahlie ist der Inbegriff einer Sommerblume“

LIVE: Glanzparade von Austria-Keeper – weiter 1:1!
Für Profigärtnerin Patrizia Haslinger ist sie die wahre Königin des Sommers, gleich nach der Sonnenblume. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt die Garten-Expertin, wie die „tolle Knolle“ zum Blütenstar wird – und worauf es beim Pflanzen, Schneiden und Überwintern wirklich ankommt.
Die Dahlie ist eine wirklich „tolle Knolle“! Für mich ist sie der Inbegriff einer Sommerblume, gleich nach der Sonnenblume. Besonders schön ist sie als Schnittblume: Frühmorgens geschnitten und gut gewässert, hält sie rund eine Woche in der Vase. Greifen Sie ruhig beherzt zur Schere! Je mehr Sie schneiden, desto mehr Blüten bildet sie nach.
