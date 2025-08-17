„Dahlie ist der Inbegriff einer Sommerblume“

Die Dahlie ist eine wirklich „tolle Knolle“! Für mich ist sie der Inbegriff einer Sommerblume, gleich nach der Sonnenblume. Besonders schön ist sie als Schnittblume: Frühmorgens geschnitten und gut gewässert, hält sie rund eine Woche in der Vase. Greifen Sie ruhig beherzt zur Schere! Je mehr Sie schneiden, desto mehr Blüten bildet sie nach.