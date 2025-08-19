OP-Pflegerin: „Brauchen eine faire Bezahlung!“

Dass engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozialbereich oftmals unterbezahlt sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Thematik sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Bei der „Tiroler Krone“ meldete sich nun eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ihren Namen und ihren konkreten Arbeitgeber möchte sie nicht in der Zeitung lesen. „Ich arbeite seit 2016 mit großer Leidenschaft im OP-Bereich – inklusive Sonderausbildung und vollem Einsatz für unsere Patientinnen und Patienten“, schreibt die Tirolerin in einer E-Mail. Und sie betont, dass sie ihren Beruf liebe.