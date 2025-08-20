Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeugin rief Polizei

Großeinsatz am Bregenzer Hausberg wegen Flagge

Chronik
20.08.2025 10:35
Der Polizeihubschrauber kreiste ebenfalls über dem Pfänder.
Der Polizeihubschrauber kreiste ebenfalls über dem Pfänder.(Bild: Birbaumer Christof)

Der Bregenzer Hausberg Pfänder ist ein beliebtes Ausflugsziel. Am Dienstag war er auch Schauplatz eines großen Polizeieinsatzes. Der Grund dafür war nicht gerade alltäglich. 

0 Kommentare

Eine fünfköpfige Gruppe wanderte gegen Mittag in Richtung Pfänder. Dabei zog der Trupp einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Jedenfalls stach einer Passantin eine auffällige Fahne ins Auge, zudem soll ein Mitglied mit einem Messer hantiert haben. Die Zeugin rief sofort die Polizei, diese machte sich mit einem Großaufgebot inklusive Polizeihubschrauber auf den Weg, da unklar war, ob eine strafbare Handlung vorliegt.

Flagge war wohl legal
Am Ende war es viel Lärm um nichts: Anhand eines Fotos stellte sich heraus, dass es sich bei der Fahne vermutlich um eine „Reichskriegsflagge“ handelte. Der Besitz und das Mitführen dieser Fahne sind in Österreich nicht strafbar. Folglich wurden die Fahndungsmaßnahmen gegen 13.30 Uhr wieder eingestellt.

Die Ermittlungen zur Identität der Personengruppe würden laut Polizei noch andauern. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
17° / 19°
Symbol leichter Regen
Bludenz
18° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
19° / 21°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
18° / 21°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.495 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.170 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
168.407 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3111 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1472 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1345 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Mehr Chronik
Zeugin rief Polizei
Großeinsatz am Bregenzer Hausberg wegen Flagge
Unfall im „Wald“
Beim Einbiegen übersehen: Biker schwer verletzt
ÖFB-Youngster
Chris Olivier gab Vollgas bei den Stuttgart-Profis
Mieterstreit eskaliert
Erst Lärmbelästigung, dann noch Körperverletzung
Gericht entschied:
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf