Großeinsatz am Bregenzer Hausberg wegen Flagge

Eine fünfköpfige Gruppe wanderte gegen Mittag in Richtung Pfänder. Dabei zog der Trupp einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Jedenfalls stach einer Passantin eine auffällige Fahne ins Auge, zudem soll ein Mitglied mit einem Messer hantiert haben. Die Zeugin rief sofort die Polizei, diese machte sich mit einem Großaufgebot inklusive Polizeihubschrauber auf den Weg, da unklar war, ob eine strafbare Handlung vorliegt.