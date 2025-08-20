Großeinsatz am Bregenzer Hausberg wegen Flagge

Der Bregenzer Hausberg Pfänder ist ein beliebtes Ausflugsziel. Am Dienstag war er auch Schauplatz eines großen Polizeieinsatzes. Der Grund dafür war nicht gerade alltäglich.
Eine fünfköpfige Gruppe wanderte gegen Mittag in Richtung Pfänder. Dabei zog der Trupp einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Jedenfalls stach einer Passantin eine auffällige Fahne ins Auge, zudem soll ein Mitglied mit einem Messer hantiert haben. Die Zeugin rief sofort die Polizei, diese machte sich mit einem Großaufgebot inklusive Polizeihubschrauber auf den Weg, da unklar war, ob eine strafbare Handlung vorliegt.
Flagge war wohl legal
Am Ende war es viel Lärm um nichts: Anhand eines Fotos stellte sich heraus, dass es sich bei der Fahne vermutlich um eine „Reichskriegsflagge“ handelte. Der Besitz und das Mitführen dieser Fahne sind in Österreich nicht strafbar. Folglich wurden die Fahndungsmaßnahmen gegen 13.30 Uhr wieder eingestellt.
Die Ermittlungen zur Identität der Personengruppe würden laut Polizei noch andauern.
