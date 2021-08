Immer mehr Kinder mit psychischen Problemen

Jedes dritte Kind hat derzeit Probleme

Die Zahlen von Betroffenen würden steigen, speziell bei Kindern und Jugendlichen. „Studien zeigen, dass sich die mentale Gesundheit in der Bevölkerung in der Zeit der Pandemie verschlechtert hat. Jedes dritte Kind, jeder dritte Jugendliche hat derzeit Probleme mit der mentalen Gesundheit“, so der Minister. "Wir müssen sie so schnell wie möglich effektiv unterstützen. Über die Sozialversicherung würden künftig pro Jahr um 20.000 Therapieeinheiten mehr durchgeführt werden können.