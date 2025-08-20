Innsbruck als guter Verlierer: „Starkes Signal“

Wien als „eine der musikalischsten Städte der Welt“

Die Entscheidung, dass der größte Musik-Wettbewerb der Welt in Wien stattfinden wird, kommt jedoch nicht sonderlich überraschend. Die Infrastruktur, was Hotellerie und öffentliche Verkehrsmittel betrifft, ist in der Bundeshauptstadt freilich besser für so ein Großevent geeignet als die Alpenmetropole. Aber auch aus anderen Gründen sei die Stadt perfekt für die Veranstaltung, wie ESC-Direktor Martin Green erklärt: „Wiens Ruf als eine der musikalischsten Städte der Welt und seine Lage im Herzen Europas machen es zur perfekten Gastgeberstadt für den 70. Eurovision Song Contest.“