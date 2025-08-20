Ikone abgelöst

1391 Spiele! Torhüter stellt Weltrekord auf

Fußball
20.08.2025 11:40
0 Kommentare

Der brasilianische Torhüter Fabio bricht den Rekord für die meisten Profi-Fußballspiele. Der 44-Jährige löst eine englische Ikone ab.

