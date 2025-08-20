Tiffani Thiessen nascht komplett hüllenlos Kuchen

Tiffani Thiessen nascht auf Social Media Kuchen und bringt damit ihre Fans ins Schwitzen. Warum? Weil die 51-Jährige dabei splitterfasernackt ist!
„Wie esst ihr ihn?“, fragte die Serien-Darstellerin auf Social Media keck ihre Fans. Und natürlich blieb sie ihren Fans die Antwort, wie sie ihre Torte gerade am liebsten nascht, nicht schuldig.
„Wenn ihr ebenfalls nackt sein möchtet“
„Wenn es draußen heiß ist, musst du dich nackig machen“, scherzte Thiessen und veröffentlichte dazu ein Video, in dem sie zu sehen ist, wie sie sich genüsslich ein Stück Kuchen einverleibt. Nackt, versteht sich!
Hier können Sie sich den Clip von Tiffani Thiessen anschauen:
Der Clip ist übrigens eine lustige Anspielung auf den Namen der Torte, die der 51-Jährigen sichtlich mundet. Dabei handelt es sich nämlich um einen Naked Karottenkuchen, also eine Torte ohne Glasur oder Fondant-Belag.
Darum scherzte die Schauspielerin auch weiter: „Das Rezept gibt‘s in den Kommentaren – wenn ihr euch ebenfalls nackt sein möchtet.“
„Das muss am Kuchen liegen“
Die Fans fanden das wohl heißeste Kuchenrezept aller Zeiten einfach nur fantastisch. „Ist Tiffani gerade jünger geworden? Es sieht aus, als hätte sie die Uhr um weitere zehn Jahre zurückgedreht. Das muss am Kuchen liegen“, zeigte sich ein Fan begeistert. Ein anderer konnte dem nur zustimmen und schrieb: „Sie altert immer noch wie guter Wein. Oh mein Gott.“
Noch einer seufzte: „Also ... du weißt eindeutig, was du jedem Mann antust, der in den 90er-Jahren groß geworden ist“, während ein anderer hinzufügte: „Von meinem 90er-Schwarm so sexy überrumpelt zu werden, stand definitiv nicht auf meiner Bingo-Karte für 2025, aber so ist es nun mal!“
Stolz auf ihre Lachfalten
Tiffani Thiessen spielte in den 90er-Jahren unter anderem in „Beverly Hills, 90210“ und „California High School“, später war sie auch in den Serien „Alexa & Katie“ oder „White Collar“ zu sehen.
Der „Page Six“ verriet Thiessen schon vor einigen Jahren, dass sie eine große Verfechterin des natürlichen Alterns sei. „Ich liebe meine Lachfalten“, erklärte sie. „Und ich nenne sie wirklich Lachfalten und Glücksfalten, weil sie das sind, wisst ihr? Ich habe auch viel geweint. Also kommen sie vermutlich auch davon. Aber ich habe sie mir verdient.“
