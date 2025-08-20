Vorteilswelt
Schon wieder!

Dauerbaustelle U4: Auf Sperre folgt nächste Sperre

Wien
20.08.2025 10:18
Auch 2026 wird die U4 zweigeteilt fahren.
Auch 2026 wird die U4 zweigeteilt fahren.(Bild: Manfred Helmer)

Die aktuelle Einschränkung der Wiener U4 ist noch gar nicht zu Ende, schon wird jetzt die nächste Einschränkung bekannt. Denn auch 2026 fährt die grüne Linie zweigeteilt. 

Noch bis einschließlich 31. August 2025 ist die U4 zwischen den Stationen Schottenring und Friedensbrücke gesperrt. Doch aufatmen können die Öffifahrer nicht wirklich. Denn auch im nächsten Jahr stehen umfassende Bauarbeiten und Einschränkungen an.

„2026 bauen die Wiener Linien zwischen Schwedenplatz und Landstraße neue Gleisverbindungen ein“, heißt es auf der Homepage der Wiener Linien. Derzeit gibt es in diesem Bereich nämlich eine leidige Langsamfahrstelle.

(Bild: Johannes Zinner)

Zeitpunkt noch nicht bekannt
Wann genau die U4 wieder geteilt fahren wird, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Gerechnet werde allerdings mit einem Zeitraum von drei bis fünf Wochen. 

Dabei wird an der ältesten U-Bahn-Linie Wiens bereits seit mehr als 10 Jahren herumgedoktert. Über 300 Millionen Euro wurden seither von der Stadt Wien und den Wiener Linien in die umfassende Modernisierung gesteckt. Getauscht wurden bisher Stellwerke, Gleise und Gleisuntergrund erneuert sowie Stationen bzw. Tunneldecken saniert. Erst 2023 wurde der Bereich zwischen Karlsplatz und Schwedenplatz saniert und neue Weichen eingebaut.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
