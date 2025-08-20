Vorteilswelt
Knallharte Abrechnung

Transfer-Zoff eskaliert: „Habe lange geschwiegen!“

Fußball International
20.08.2025 10:04
Alexander Isak will einen Wechsel erzwingen.
Alexander Isak will einen Wechsel erzwingen.(Bild: AP/Jon Super)

„Ich habe lange geschwiegen, während andere gesprochen haben!“ Der Transfer-Zoff um Newcastles Super-Stürmer Alexander Isak, der sich bereits mit dem FC Liverpool geeinigt hat, eskaliert nun völlig. In einem Posting rechnet der 25-jährige Schwede mit seinem eigenen Klub knallhart ab.

0 Kommentare

Sein Schweigen habe es „ermöglicht, dass manche ihre eigene Version der Ereignisse verbreiten konnten – obwohl sie wissen, dass diese nicht widerspiegelt, was hinter verschlossenen Türen tatsächlich gesagt und vereinbart wurde“, wehrt sich Isak via Instagram. Und er legt nach: „Die Realität ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Klub meine Position schon lange kennt. So zu tun, als ob diese Probleme jetzt erst auftauchten, ist irreführend!“

Fest steht: Isak würde gerne zum FC Liverpool wechseln. Es gibt bereits eine Einigung mit den „Reds“, die für den Stürmer sogar richtig tief in die Tasche greifen würden. Das Problem: Newcastle lehnte alle bisherige Transferangebote von Liverpool ab. Laut Medienberichten will der Klub eine Mega-Ablöse von 174 Millionen Euro.

Enttäuschung bei Newcastle
Newcastle reagiert in einer Stellungnahme „enttäuscht“ über Isaks Äußerungen. Der Klub betont, „dass Alex weiterhin unter Vertrag (Anm. d. Red.: bis 2028) steht und dass kein Vereinsvertreter jemals zugesagt hat, dass Alex Newcastle United in diesem Sommer verlassen kann“. Für den Schweden gibt’s jedoch offenbar kein Zurück mehr …

