Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kann nicht vergessen“

Nach Amoklauf: Opfer (16) rappt im Fernsehen

Steiermark
20.08.2025 11:00
Sam Askari alias „Samiko“
Sam Askari alias „Samiko“(Bild: ORF)

Der Amoklauf in Graz wird nie vergessen werden. Schon gar nicht von den Opfern und deren Angehörigen. Sam Askari (16) wurde zweimal von einer Kugel des Attentäters getroffen. Bei „Guten Morgen Österreich“ erzählt er vom Geschehenen und von seinem großen Traum: einer Karriere als Rapper!

0 Kommentare

Zehn Menschen wurden beim Amoklauf im Grazer BORG Dreierschützengasse am 10. Juni vom Schützen erschossen, zwölf verletzt, danach richtete er sich selbst. Ein junger Mann, der den Anschlag überlebt hat, ist der 16-jährige Sam Askari. Eine Kugel traf ihn im Gesicht, eine andere schoss ihm der Täter in die Hand. Mehrere Wochen verbrachte er im Krankenhaus und wurde zweimal operiert. Bei „Guten Morgen Österreich“ trat er am Mittwoch vor die Kamera und sprach mit Moderatorin Eva Pölzl über das, was sein Leben so prägend verändert hat.

Zitat Icon

Vergessen kann ich leider nicht, das wird immer in meinem Kopf bleiben. Aber was ich machen kann, ist, mein Leben zu leben und gute Dinge zu denken.

Sam Askari

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Juristische Folgen
Nach Amoklauf in Graz droht Klage gegen Republik
20.07.2025
Helmut-List-Halle
Nach Amoklauf: Gemeinsame Trauer statt Unterricht
11.06.2025

„Ohne sie könnte ich das nie schaffen“
Das, was er erzählt, ist aber nicht von Wut und Trauer geprägt: „Vergessen kann ich leider nicht, das wird immer in meinem Kopf bleiben. Aber was ich machen kann, ist, mein Leben zu leben und gute Dinge zu denken. Wenn wir immer nur an schlechte Dinge denken, ist das immer so.“ Auch jetzt, in den Ferien, verbringt er immer wieder Zeit in der Schule, um sich mit Schulkameraden und Lehrern zu treffen und über die schrecklichen Ereignisse zu sprechen. „Reden hilft uns sehr“, sagt Sam und dankt seinen Lehrern, Schülern, Freunden und Eltern für die Unterstützung: „Ohne sie könnte ich das nie schaffen!“

„I got shot but pain made me a legend“ lautet eine Textpassage aus seinem kraftvollen Song, in ...
„I got shot but pain made me a legend“ lautet eine Textpassage aus seinem kraftvollen Song, in dem er das Geschehene verarbeitet.(Bild: ORF)

Beim Verarbeiten hilft ihm außerdem seine große Leidenschaft, die Musik. Seinem Traum, Rapper zu werden, geht er eifrig nach. In der Sendung präsentierte der 16-Jährige auch einen Song: „Ich habe ihn in meiner dritten Woche im Krankenhaus geschrieben, bald wird er rauskommen. Namen hat er noch keinen, weil er noch nicht ganz fertig ist.“ Auch einen Künstlernamen hat er bereits: „Samiko“ wird unter anderem am 27. September im Grazer Lokal „TheLux“ zu sehen sein.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
GrazÖsterreich
AmoklaufKrankenhausKamera
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.715 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.921 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
171.631 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3113 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1398 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf