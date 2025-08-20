Nach Amoklauf: Opfer (16) rappt im Fernsehen

„Ohne sie könnte ich das nie schaffen“

Das, was er erzählt, ist aber nicht von Wut und Trauer geprägt: „Vergessen kann ich leider nicht, das wird immer in meinem Kopf bleiben. Aber was ich machen kann, ist, mein Leben zu leben und gute Dinge zu denken. Wenn wir immer nur an schlechte Dinge denken, ist das immer so.“ Auch jetzt, in den Ferien, verbringt er immer wieder Zeit in der Schule, um sich mit Schulkameraden und Lehrern zu treffen und über die schrecklichen Ereignisse zu sprechen. „Reden hilft uns sehr“, sagt Sam und dankt seinen Lehrern, Schülern, Freunden und Eltern für die Unterstützung: „Ohne sie könnte ich das nie schaffen!“