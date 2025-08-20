Nach Amoklauf: Opfer (16) rappt im Fernsehen

Der Amoklauf in Graz wird nie vergessen werden. Schon gar nicht von den Opfern und deren Angehörigen. Sam Askari (16) wurde zweimal von einer Kugel des Attentäters getroffen. Bei „Guten Morgen Österreich“ erzählt er vom Geschehenen und von seinem großen Traum: einer Karriere als Rapper!
Zehn Menschen wurden beim Amoklauf im Grazer BORG Dreierschützengasse am 10. Juni vom Schützen erschossen, zwölf verletzt, danach richtete er sich selbst. Ein junger Mann, der den Anschlag überlebt hat, ist der 16-jährige Sam Askari. Eine Kugel traf ihn im Gesicht, eine andere schoss ihm der Täter in die Hand. Mehrere Wochen verbrachte er im Krankenhaus und wurde zweimal operiert. Bei „Guten Morgen Österreich“ trat er am Mittwoch vor die Kamera und sprach mit Moderatorin Eva Pölzl über das, was sein Leben so prägend verändert hat.
Vergessen kann ich leider nicht, das wird immer in meinem Kopf bleiben. Aber was ich machen kann, ist, mein Leben zu leben und gute Dinge zu denken.
Sam Askari
„Ohne sie könnte ich das nie schaffen“
Das, was er erzählt, ist aber nicht von Wut und Trauer geprägt: „Vergessen kann ich leider nicht, das wird immer in meinem Kopf bleiben. Aber was ich machen kann, ist, mein Leben zu leben und gute Dinge zu denken. Wenn wir immer nur an schlechte Dinge denken, ist das immer so.“ Auch jetzt, in den Ferien, verbringt er immer wieder Zeit in der Schule, um sich mit Schulkameraden und Lehrern zu treffen und über die schrecklichen Ereignisse zu sprechen. „Reden hilft uns sehr“, sagt Sam und dankt seinen Lehrern, Schülern, Freunden und Eltern für die Unterstützung: „Ohne sie könnte ich das nie schaffen!“
Beim Verarbeiten hilft ihm außerdem seine große Leidenschaft, die Musik. Seinem Traum, Rapper zu werden, geht er eifrig nach. In der Sendung präsentierte der 16-Jährige auch einen Song: „Ich habe ihn in meiner dritten Woche im Krankenhaus geschrieben, bald wird er rauskommen. Namen hat er noch keinen, weil er noch nicht ganz fertig ist.“ Auch einen Künstlernamen hat er bereits: „Samiko“ wird unter anderem am 27. September im Grazer Lokal „TheLux“ zu sehen sein.
