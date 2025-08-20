Ruanda: Resistente Keime bei Hunden entdeckt

Erhebliches Risiko für Gesundheit

Für Loncaric unterstreicht dies „das Potenzial für eine Übertragung zwischen verschiedenen Spezies in beide Richtungen, was ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt. Die Gefahr, dass diese resistenten Keime wieder auf den Menschen kommen, ist natürlich gegeben“. Noch stehen die Forscher vor einem Rätsel, warum Hunde in dem afrikanischen Land solche Bakterien beherbergen. „In Österreich würde mich das aufgrund der großen Nähe zwischen Mensch und Hund nicht wundern. In Ruanda ist die Beziehung ganz anders, da werden Hunde rund ums Haus oder an einem Feld als Wachhunde angekettet“, so der Experte.