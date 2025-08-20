Ruanda: Resistente Keime bei Hunden entdeckt

Forscher der Vetmed-Uni Wien fanden überraschend hohe Antibiotika-Resistenzen von Keimen menschlichen Ursprungs bei Hunden in Afrika. Das ist überraschend, denn Menschen haben dort wenig engen Kontakt mit den Tieren. Auch bei Kühen, Ziegen und Schafen wurden diese Keime gefunden.
Antibiotika-Resistenzen können durch engen Mensch-Tier-Kontakt übertragen werden. Doch selbst ohne große Nähe droht dieser Transfer, zeigen Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie haben Hunde in Ruanda, wo die Tiere primär im Freien als Wachhunde gehalten werden, auf potenziell pathogene und antibiotika-resistente Keime untersucht. Zwei Drittel von isolierten Staphylococcus aureus-Stämmen wiesen dabei Resistenzen auf, der Großteil war menschlichen Ursprungs.
Knapp 500 Tiere untersucht
Die Forscherinnen und Forscher der Vetmeduni in Wien haben gemeinsam mit Kollegen aus Ruanda Proben von fast 500 Hunden und Katzen aus dem afrikanischen Land auf Staphylococcus aureus untersucht. Bei 65 Proben aus Nase und Ohren von Hunden wurde dieser Keim festgestellt.
Menschlicher Ursprung resistenter Keime besorgniserregend
S. aureus ist ein weit verbreitetes Bakterium, das meist als harmloser Begleiter auf Haut und Schleimhaut von Menschen lebt. Es kann aber auch Krankheiten wie Lungenentzündung, Hirnhautentzündung oder Sepsis verursachen. Die Behandlung erfolgt mit Antibiotika, wobei es zunehmend resistente Stämme gibt.
„Wir stellten in 31 Isolaten des Erregers eine Resistenz gegen Penicillin fest, bei sechs Proben waren die Keime gegen Penicillin/Erythromycin/Clindamycin resistent, vier gegen Penicillin/Tetracyclin und eine gegen Tetracyclin“, erklärte Studienleiter Igor Loncaric vom Zentrum für Pathobiologie der Vetmeduni gegenüber der APA. Besorgniserregend daran ist, dass die Mehrheit der Bakterien menschlichen Ursprungs waren.
Erhebliches Risiko für Gesundheit
Für Loncaric unterstreicht dies „das Potenzial für eine Übertragung zwischen verschiedenen Spezies in beide Richtungen, was ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt. Die Gefahr, dass diese resistenten Keime wieder auf den Menschen kommen, ist natürlich gegeben“. Noch stehen die Forscher vor einem Rätsel, warum Hunde in dem afrikanischen Land solche Bakterien beherbergen. „In Österreich würde mich das aufgrund der großen Nähe zwischen Mensch und Hund nicht wundern. In Ruanda ist die Beziehung ganz anders, da werden Hunde rund ums Haus oder an einem Feld als Wachhunde angekettet“, so der Experte.
Resistente Keime auch bei Wiederkäuern
Im Gegensatz zu Hunden sei der Kontakt der Menschen in Ruanda mit Wiederkäuern, insbesondere Kühen, Ziegen und Schafen sehr eng. Rinder seien ein Statussymbol in Ruanda, aber die Menschen schlafen auch häufig in einem Raum mit Ziegen. In mehreren Studien fanden die Wissenschafter auch bei den Wiederkäuern antibiotika-resistente Bakterien. „Es zeigte sich etwa eine hohe Diversität und Prävalenz von Enterobakterien“, sagte Loncaric. Zur großen Gruppe dieser Bakterien zählen auch gefährliche Krankheitserreger, etwa der Lungen- und Beulenpest oder von Typhus. Angesichts der großen Nähe von Wiederkäuern und Menschen in Ruanda bedeute dieses Ergebnis „eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit von Mensch und Tier“.
Ruf nach Überwachungsprogrammen
Angesichts der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch die Verbreitung von Antibiotika-Resistenzen sei ein gemeinsames und sektorübergreifendes Vorgehen von Human- und Veterinärmedizin notwendig. „Es wäre wichtig, nationale und globale One Health-Überwachungsprogramme einzurichten, um die Antibiotika-Resistenz-Krise in der Human- und Veterinärmedizin zu bewältigen“, so Loncaric.
Eine vergleichbare Studie wie in Ruanda haben die Forscher in Österreich bisher nur mit Methicillin-resistenten Staphylokokken bei Haustieren gemacht. Auch dabei wurden resistente Keime nachgewiesen. Eine vergleichbare Studie mit S. aureus ist laut Loncaric in Vorbereitung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.