Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wasserleiche entdeckt

Obduktion soll Klarheit über Todesursache bringen

Wien
20.08.2025 10:08
Nach dem Fund eines Toten im Wasser der Donau in Wien-Floridsdorf am Dienstag hoffen die ...
Nach dem Fund eines Toten im Wasser der Donau in Wien-Floridsdorf am Dienstag hoffen die Ermittler, mehr Erkenntnisse nach der Obduktion zu erlangen.(Bild: „Krone“-Lesereporter)

Nach dem Schockfund einer Wasserleiche auf der Wiener Donauinsel am Dienstag soll am Mittwoch eine Obduktion klären, ob der Mann möglicherweise einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Bei der Bergung stellte sich heraus, dass der Mann Kopfverletzungen aufwies. Außerdem entdeckten die Ermittler am Ufer verdächtige Schleifspuren …

0 Kommentare

Den Passanten fiel am Dienstag zunächst ein verdächtiges Objekt im Wasser auf. Sofort wuchs die Befürchtung, etwas Schockierendes entdeckt zu haben. Um 14.50 Uhr alarmierten sie die Einsatzkräfte und meldeten den Fund. Die Berufsfeuerwehr rückte an und brachte traurige Gewissheit: Sie barg schließlich eine Leiche aus dem Wasser der Neuen Donau bei der Nordbrücke.

Mann wies Kopfverletzungen auf
Die Polizei sicherte anschließend den Fundort auf der Wiener Donauinsel in Floridsdorf. Nach einer ersten Sichtung stellte sich heraus, dass der Mann Kopfverletzungen aufwies und Spuren am Körper erkennbar waren, die darauf hindeuten, dass er bereits längere Zeit im Wasser getrieben hatte. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass der rund 40 Jahre alte Mann möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Lesen Sie auch:
Die männdliche Leiche wurde zwischen Nordbrücke und Floridsdorfer Brücke entdeckt.
Trieb im Wasser
Drama auf Wiener Donauinsel: Leiche entdeckt
19.08.2025

Verdächtige Schleifspuren am Ufer
Am Ufer wurden Schleifspuren gefunden, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen sein könnte. Ob tatsächlich ein Verbrechen vorliegt, soll nun die angeordnete Obduktion zeigen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Floridsdorf
DonauinselTodesursacheKopfverletzungBergungVerbrechenWasser
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 30°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
16° / 30°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
15° / 29°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
15° / 29°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
14° / 30°
Symbol wolkig

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.231 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
185.033 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
163.292 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3111 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1207 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Mehr Wien
Unzählige Schutzengel
15-Jähriger überlebt 15-Meter-Sturz in Schacht
Schon wieder!
Dauerbaustelle U4: Auf Sperre folgt nächste Sperre
Song Contest in Wien
Innsbruck als guter Verlierer: „Starkes Signal“
Wasserleiche entdeckt
Obduktion soll Klarheit über Todesursache bringen
Neue Studie enthüllt:
Pflanzenkost senkt Multi-Krankheitsrisiko deutlich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf