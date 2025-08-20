Obduktion soll Klarheit über Todesursache bringen

Mann wies Kopfverletzungen auf

Die Polizei sicherte anschließend den Fundort auf der Wiener Donauinsel in Floridsdorf. Nach einer ersten Sichtung stellte sich heraus, dass der Mann Kopfverletzungen aufwies und Spuren am Körper erkennbar waren, die darauf hindeuten, dass er bereits längere Zeit im Wasser getrieben hatte. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass der rund 40 Jahre alte Mann möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist.