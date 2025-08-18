Die Hitze des Sommers kann einem zu schaffen machen – viel mehr noch, wenn man ohnehin schon Hitzewallungen hat. Jede Frau kommt in den Wechsel, trotzdem ist Information darüber oft Mangelware. Die „Krone“ hat mit einer Expertin gesprochen und in Erfahrung gebracht, welche Symptome auftreten können und wie man sie lindern kann.
Wenn das Thermometer ohnehin schon auf über 30 Grad klettert, kann man Hitzewallungen wirklich nicht gut gebrauchen. Doch sie bleiben bei vielen Frauen, die sich in der Menopause befinden, leider nicht aus. Der Sänger Dave Berry soll gesagt haben: „Ich habe eine Freundin namens Doris, die aus verlässlicher Quelle argumentiert, dass die größte Ursache der globalen Erwärmung die Wechseljahre sind.“ Das spricht dafür, dass man zwar seine Periode, nicht jedoch seinen Humor in dieser Zeit verlieren sollte. Die „Tiroler Krone“ hat mit einer Ärztin gesprochen, wie man die Symptome lindern kann.
