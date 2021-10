Zahl der Psycho-Erkrankungen steigt stark an

Zahl der Erkrankungen steigt dramatisch an

In der Psychiatrie würde man grundsätzlich zwischen zwei Arten von Ängsten unterscheiden: „Bei der Grundangst geht das Vertrauen in die Welt verloren. Diffuse Bedrohungsgefühle tauchen auf und man sucht intensiv nach Halt und Schutz“, erklärt Probst. Wer wiederum ständig befürchte, überall mit Viren und Bakterien in Berührung zu kommen und daher alles desinfizieren müsse, entwickle sogenannte Erwartungsängste. „Betroffene halten es nicht aus, wenn sie unsorgfältig sind, denn der Schaden hätte ja vermieden werden können“, so der Experte. Menschen entwickeln oftmals eine Angststörung, wenn sich ihr Leben negativ verändert. Generell wurde seit Beginn der Pandemie eine starke Zunahme psychischer Erkrankungen verzeichnet. Depressionen, Schlaflosigkeit, Zwangs- oder Angststörungen traten vermehrt auf. „Die Furcht, sich selbst oder jemand anderen anstecken zu können, war oft mit sozialem Rückzug verbunden, der in völliger Kontaktvermeidung gipfelte.“