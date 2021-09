Pandemie belastet Eltern in Geldbörse und Psyche

In der Krise litt auch die psychische Gesundheit

Ob Homeoffice oder nicht – knapp 70 Prozent aller Eltern fühlten sich in der Pandemie sehr oder ziemlich gestresst. Im Februar 2021 gaben zudem 58 Prozent der Befragten an, dass sich ihre psychische Gesundheit im Vergleich zum Frühjahr 2020 verschlechtert habe. Vermehrt negative Gefühle ließen sich auch bei ihren Kindern beobachten.