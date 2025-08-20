In Innsbruck bebte mitten in der Nacht die Erde

Großeinsatz am Bregenzer Hausberg wegen Flagge
Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Mittwoch in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 2,2 – das teilte der Erdbebendienst von der GeoSphere Austria mit.
Exakt um 3.46 Uhr bebte im Großraum Innsbruck die Erde. Die Herdtiefe lag laut GeoSphere Austria bei acht Kilometern. „Das Beben wurde vereinzelt im Gebiet des Epizentrums schwach verspürt“, hieß es.
Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und seien laut den Experten bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.
Wahrnehmungen melden
Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auszufüllen, die App QuakeWatch Austria zu benutzen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.
