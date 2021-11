Halbleiter-Mangel zwingt Autobauer zum Umdenken

Erster Ansprechpartner für die Autobauer sind traditionell die großen Zulieferer - Bosch oder Continental, die sogenannten Tier-1-Lieferanten. Diese kaufen selbst viele Teile von den Tier-2-Lieferanten zu, die sich wiederum etwa bei den großen Chipherstellern in Fernost eindecken. Teilweise habe es bei Autobauern an der Transparenz in der Lieferkette gefehlt, sagt McKinsey-Experte Burkacky. „Es gab den Trugschluss, dass man dachte, man habe die Wahl zwischen zwei Zulieferern, aber in Wahrheit haben beide die Chips in der gleichen Foundry fertigen lassen“.