Halbleiter-Engpässe: Tiefpunkt noch nicht erreicht

Der US-Chipriese Intel geht davon aus, dass sich die weltweite Halbleiter-Knappheit in den kommenden Monaten noch zuspitzen und bis ins Jahr 2023 hinein andauern wird. „Während ich erwarte, dass die Talsohle bei den Engpässen in der zweiten Jahreshälfte durchschritten wird, wird es noch ein oder zwei Jahre dauern, bis die Industrie die Nachfrage vollständig erfüllen kann“, sagte Intel-Chef Pat Gelsinger am Donnerstag.