Diamond League: Hudson im Regen von Lausanne Achte

Sieg an Adriana Vilagos

Bei diesem miesen Wetter blieben natürlich große Weiten aus. Die EM-Zweite Adriana Vilagos aus Serbien gewann mit im ersten Versuch erzielten 62,83 m. Damit blieb sie als Einzige an diesem Abend über 60 m. Zweite wurde Jo-Ane du Plessis (SA) mit 58,89 vor der Griechin Elina Tzengko (58,82). Olympia-Siegerin Haruka Kitaguchi (Jap) läuft nach ihren Verletzungsproblemen zu Beginn der Saison weiter ihrer Form hinterher und wurde mit 50,93 m nur Zehnte.