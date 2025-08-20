Diamond League: Hudson im Regen von Lausanne Achte

Bei einem total verregneten Diamond-League-Meeting ist Europameisterin Victoria Hudson in Lausanne im Speerwurf mit 53,92 m nicht über den achten Platz hinausgekommen! Im Rahmenprogramm der „Athletissima“ belegte Caroline Bredlinger über 800 m im B-Lauf in 2:01,01 Platz fünf.
Nach zwei ungültigen Versuchen hatte Hudson, die weiterhin mit 67,76 m die Weltjahresbestenliste anführt, mit 53,92 gerade noch als Achte den Vorkampf „überlebt“. Im vierten Versuch (ungültig) und fünften Durchgang (50,98) konnte sie sich aber nicht weiter verbessern. „Ich konnte nicht richtig greifen, bin immer abgerutscht“, meinte die ÖLV-Rekordhalterin. Coach Gregor Högler ergänzte: „Es hat wie aus Kübeln geschüttet, die Bedingungen waren gerade für Speerwerferinnen an der Grenze des Machbaren.“
Sieg an Adriana Vilagos
Bei diesem miesen Wetter blieben natürlich große Weiten aus. Die EM-Zweite Adriana Vilagos aus Serbien gewann mit im ersten Versuch erzielten 62,83 m. Damit blieb sie als Einzige an diesem Abend über 60 m. Zweite wurde Jo-Ane du Plessis (SA) mit 58,89 vor der Griechin Elina Tzengko (58,82). Olympia-Siegerin Haruka Kitaguchi (Jap) läuft nach ihren Verletzungsproblemen zu Beginn der Saison weiter ihrer Form hinterher und wurde mit 50,93 m nur Zehnte.
„Mehr war heute nicht drin!“
Bredlinger, die erstmals im Rahmen eines Diamond-League-Meetings dabei war, kommentierte: „Also das Wetter war wirklich bescheiden, schon beim Aufwärmen war mein ‘Regengewand‘“‘ durchnässt. Meine Beine haben sich angefühlt, wie vom Bus überrollt. Viel mehr war heute einfach nicht drin.“
Ohnehin sei sie derzeit „etwas erschöpft im Training – auch wenn die Zeiten immer passen“. Caro: „Jetzt müssen wir schauen, dass ich bis Tokio wieder etwas frischer werde und locker laufen kann. Ein besseres Ergebnis bei meiner ersten Diamond League wäre natürlich wünschenswert gewesen. Aber mal dabei gewesen zu sein, war auf jeden Fall etwas Tolles.“
Ergebnis im Frauen-Speerwurf:
1. Vilagos (Srb) 63,02
2. du Plessis (SA) 58,89
3. Tzengko (Gr) 58,82
4. Borge (Nor) 58,10
5. Little (Aus) 56,15
8. Hudson (Ö) 53,92 (x – x – 53,92 – x – 50,98)
Ergebnis über 800 m der Frauen (B-Lauf):
1. Gajanová (Slk) 2:00,03
2. García (Spa) 2:00,23
3. Pizzo (Fra) 2:00,28
4. Wind (Sz) 2:00,97
5. Bredlinger (Ö) 2:01,01
Kommentare
