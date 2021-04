Chip-Mangel für Autobauer „fatales Problem“

Der Mangel an Halbleitern wird die Autobauer noch länger vor eine Herausforderung stellen. Dass die Chip-Produktion nicht in den Händen der Autoindustrie liege, „ist ein fatales Problem, das nicht so leicht gelöst werden kann“, sagte der Direktor der Vereinigung der chinesischen Autohändler, Jia Xinguang, am Sonntag vor Beginn der internationalen Automesse in Shanghai.