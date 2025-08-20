Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Provokation?

Warschau: Russische Drohne schlägt in Polen ein

Außenpolitik
20.08.2025 17:52
Einsatzkräfte untersuchen den Einschlagort.
Einsatzkräfte untersuchen den Einschlagort.(Bild: EPA/WOJTEK JARGILO)

Im Osten von Polen ist ein Flugobjekt in ein Maisfeld gestürzt und explodiert. Laut der Regierung in Warschau handelt es sich um eine russische Drohne. „Russland provoziert erneut die NATO-Staaten“, heißt es aus Warschau.

0 Kommentare

Dies geschehe in einem Moment, wo es Bemühungen um einen Frieden in der von Russland angegriffenen Ukraine gebe, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz am Mittwoch. Alle NATO-Bündnispartner seien über den Vorfall unterrichtet worden, betonte der Pole weiter.

Die Drohne war in der Früh in ein Feld nahe der Ortschaft Osiny etwa hundert Kilometer südöstlich von Warschau gefallen. Aufnahmen des örtlichen Portals LukowTV zeigten einen Lichtblitz und dann einen lauten Knall. In mehreren Häusern in der Nähe gingen Fenster zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Polizei und Armee durchsuchen das Gebiet
Die von Anwohnern gerufenen Polizisten fanden am Einschlagsort verbrannte Trümmer aus Plastik und Metall. Das Portal ONET veröffentlichte Bilder aus sozialen Netzwerken, auf denen ein verkohlter Motor mit einem Propeller zu sehen war.

Der für die Ermittlungen zuständige Staatsanwalt sagte, die Drohne habe einen Krater von rund sechs Metern Durchmesser und 50 Zentimetern Tiefe hinterlassen. Es sei unklar, ob die Explosion in der Luft oder erst am Boden erfolgt sei. Der Einschlagsort liegt etwa 120 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine und rund 100 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt.

Das EU- und NATO-Mitgliedsland Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Es sieht sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet massiv auf.

Lesen Sie auch:
Ist Putin Trump immer einen Schritt voraus?
Ein Treffen als Köder
Putin wimmelt Trump ab – ohne nein zu sagen ...
20.08.2025

Bereits im November 2022 war im ostpolnischen Dorf Przewodow eine Rakete eingeschlagen, zwei Männer wurden getötet. Soweit bisher bekannt, war es eine verirrte ukrainische Flugabwehrrakete.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Kammer warnt:
Ärztestreiks könnten sich österreichweit ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
210.213 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
191.441 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
190.073 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3121 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1486 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
966 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Außenpolitik
Neue Provokation?
Warschau: Russische Drohne schlägt in Polen ein
Ein Treffen als Köder
Putin wimmelt Trump ab – ohne nein zu sagen …
Kammer warnt:
Ärztestreiks könnten sich österreichweit ausweiten
Wegen Postenbesetzung
Elf Tage Prozess gegen schwarzen Klubchef
Turtelei mit Trump
Meloni sorgt nach Presse-Sager für Empörung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf