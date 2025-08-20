Leichtathletik-Model urlaubt sich den Frust weg

Sonne, Meer, Traumstrand – und eine Kokosnuss, statt beinhartes Training! Deutschlands Leichtathletik-Model Alica Schmidt urlaubt sich den Frust von der Seele.
Vor rund einer Woche hat Schmidt ihre Saison vorzeitig beendet. Sie habe mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen, verriet sie ihren Fans via Instagram. Nun teilte die 800-Meter-Läuferin und Hugo-Boss-Model für ihre über 5,5 Millionen Follower Urlaubsfotos aus Thailand.
Im schwarzen Bikini mit Brasilien-Top und mit dunkler Sonnenbrille nippt sie an einer Kokosnuss. Beim Abendessen kann sie – vielleicht auch dank der süßen Versuchung – auch schon wieder lachen.
„Vernünftige Entscheidung“
Schmidt zum vorzeitigen Saison-Ende: „Auch wenn ich wirklich super, super gerne noch bis Ende August gelaufen wäre, ist es jetzt auf jeden Fall die vernünftige Entscheidung.“
