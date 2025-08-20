Die Aufstellung: So startet Sturm bei Bodø/Glimt!

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Jürgen Säumel im heutigen Champions-League-Duell mit dem FK Bodø/Glimt den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Der SK Sturm Graz rüttelt wieder am Tor zur Millionen-Liga. Als einzige und letzte Hürde vor der fünften Teilnahme an der Champions League in der Sturm-Geschichte baut sich vor Österreichs Fußball-Meister der norwegische Meister Bodø/Glimt auf. „Wir sind bereit und wollen den Grundstein für ein Weiterkommen legen“, sagte Trainer Jürgen Säumel vor dem Playoff-Hinspiel in Nordnorwegen.
„In Norwegen ist erst die erste Halbzeit!“
„Wir fühlen uns richtig gut und wollen diesen Schritt in die Champions League unbedingt machen“, erklärte Jon Gorenc Stankovic. Der Mittelfeldanker erwähnte als einer von mehreren Glimts beeindruckende Heimstärke: „Wir werden versuchen, mit einem guten Ergebnis nach Hause zu kommen. In Norwegen ist erst die erste Halbzeit.“
