Die Aufstellung: So startet Sturm bei Bodø/Glimt!

Der SK Sturm Graz rüttelt wieder am Tor zur Millionen-Liga. Als einzige und letzte Hürde vor der fünften Teilnahme an der Champions League in der Sturm-Geschichte baut sich vor Österreichs Fußball-Meister der norwegische Meister Bodø/Glimt auf. „Wir sind bereit und wollen den Grundstein für ein Weiterkommen legen“, sagte Trainer Jürgen Säumel vor dem Playoff-Hinspiel in Nordnorwegen.