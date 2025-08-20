Vorteilswelt
Champions-League-Quali

Die Aufstellung: So startet Sturm bei Bodø/Glimt!

Fußball International
20.08.2025 19:47
Was ist heute gegen den FK Bodø/Glimt drinnen für Jürgen Säumel und Co.?
Was ist heute gegen den FK Bodø/Glimt drinnen für Jürgen Säumel und Co.?(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Jürgen Säumel im heutigen Champions-League-Duell mit dem FK Bodø/Glimt den Erfolg sucht!

Die Aufstellung:

Der SK Sturm Graz rüttelt wieder am Tor zur Millionen-Liga. Als einzige und letzte Hürde vor der fünften Teilnahme an der Champions League in der Sturm-Geschichte baut sich vor Österreichs Fußball-Meister der norwegische Meister Bodø/Glimt auf. „Wir sind bereit und wollen den Grundstein für ein Weiterkommen legen“, sagte Trainer Jürgen Säumel vor dem Playoff-Hinspiel in Nordnorwegen.

Lesen Sie auch:
Was ist heute drinnen für Otar Kiteishvili, William Bøving und Co.?
Champions-League-Quali
LIVE ab 21 Uhr: Sturm Graz muss bei Bodø/Glimt ran
20.08.2025

„In Norwegen ist erst die erste Halbzeit!“
„Wir fühlen uns richtig gut und wollen diesen Schritt in die Champions League unbedingt machen“, erklärte Jon Gorenc Stankovic. Der Mittelfeldanker erwähnte als einer von mehreren Glimts beeindruckende Heimstärke: „Wir werden versuchen, mit einem guten Ergebnis nach Hause zu kommen. In Norwegen ist erst die erste Halbzeit.“

