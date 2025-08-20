„Weißer Spritzer“: Dr. Bohl singt jetzt wieder

Mit seinen lockeren Hüften und seinem losen Mundwerk schaffte er es bis ins „Dancing Stars“-Finale. Nun nutzt Kabarettist Paulus Bohl seine zwei Vorzüge, um Musik zu machen. Ende Juli veröffentlichte er sein erstes Lied „Du Dummer“. Nun legt er nach...
Erst vor ein paar Wochen legte Kabarettist und „Dancing Stars“-Zweitplatzierter Paulus Bohl mit „Du Dummer“ den Grundstein für seine Gesangskarriere. Nun legt das Multitalent nach und will „einer heimischen Flüssigkeit die lyrische Bühne zu bieten, die sie verdient“, wie er es beschreibt.
„Weißer Spritzer“ heißt das Lied und ist „eine Hymne der Hochkultur, die den österreichweiten, sommerlichen Spritzwein-Genuss würdigt“, so Bohl, der auch gleich das passende Musikvideo dazu liefert. Darin düst er im weißen Anzügen und in einem roten Golf-Cabriolet – Spritzwein inklusive – vom Wiener Kult-Café Sperl aus durch die ganze Stadt. Und der Spritzweinkönig, Ex-Bürgermeister Michael Häupl, begleitet sie auch auf gewisse Weise.
Der musikalische Roadtrip endet über den Dächern Wiens mit einer Fahrt in den malerischen Döblinger Sonnenuntergang. Da bleibt nur eines zu sagen: Prost!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.