„Weißer Spritzer“: Dr. Bohl singt jetzt wieder

„Weißer Spritzer“ heißt das Lied und ist „eine Hymne der Hochkultur, die den österreichweiten, sommerlichen Spritzwein-Genuss würdigt“, so Bohl, der auch gleich das passende Musikvideo dazu liefert. Darin düst er im weißen Anzügen und in einem roten Golf-Cabriolet – Spritzwein inklusive – vom Wiener Kult-Café Sperl aus durch die ganze Stadt. Und der Spritzweinkönig, Ex-Bürgermeister Michael Häupl, begleitet sie auch auf gewisse Weise.