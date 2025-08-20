Vorteilswelt
Nach „Dancing Stars“

„Weißer Spritzer“: Dr. Bohl singt jetzt wieder

Adabei Österreich
20.08.2025 19:30
Kabarettist Dr. Bohl hat seine zweite Single veröffentlicht.
Kabarettist Dr. Bohl hat seine zweite Single veröffentlicht.

Mit seinen lockeren Hüften und seinem losen Mundwerk schaffte er es bis ins „Dancing Stars“-Finale. Nun nutzt Kabarettist Paulus Bohl seine zwei Vorzüge, um Musik zu machen. Ende Juli veröffentlichte er sein erstes Lied „Du Dummer“. Nun legt er nach... 

Erst vor ein paar Wochen legte Kabarettist und „Dancing Stars“-Zweitplatzierter Paulus Bohl mit „Du Dummer“ den Grundstein für seine Gesangskarriere. Nun legt das Multitalent nach und will „einer heimischen Flüssigkeit die lyrische Bühne zu bieten, die sie verdient“, wie er es beschreibt.

„Weißer Spritzer“ heißt das Lied und ist „eine Hymne der Hochkultur, die den österreichweiten, sommerlichen Spritzwein-Genuss würdigt“, so Bohl, der auch gleich das passende Musikvideo dazu liefert. Darin düst er im weißen Anzügen und in einem roten Golf-Cabriolet – Spritzwein inklusive – vom Wiener Kult-Café Sperl aus durch die ganze Stadt. Und der Spritzweinkönig, Ex-Bürgermeister Michael Häupl, begleitet sie auch auf gewisse Weise. 

Der musikalische Roadtrip endet über den Dächern Wiens mit einer Fahrt in den malerischen Döblinger Sonnenuntergang. Da bleibt nur eines zu sagen: Prost!

Paulus Bohl belegte mit Tanzpartnerin Catharina Malek den zweiten Platz bei „Dancing Stars“.
Nach „Solo“-Kabarett
„Dancing Stars“-Liebling Paulus Bohl singt jetzt
30.07.2025
„Krone“-Interview
Paulus Bohl: „Balázs Ekker im Ballroom heiraten“
09.02.2025
