Touristin zahlte 1500 Euro für Taxifahrt in Zagreb

Dennoch ließ sich eine Touristin aus Neuseeland im Mai vom Zagreber Hauptbahnhof zu einem Ziel in der Innenstadt fahren. Je nach Route sind das maximal 1,6 Kilometer. Der Zähler im Wagen habe 185 Euro angezeigt, sagte die ältere Frau zur Zeitung „Jutarnij List“. Sie protestierte, der Fahrer bot ihr daraufhin einen Nachlass auf 150 Euro an. Sie sei unter Druck gesetzt worden und habe sich daher einverstanden erklärt.