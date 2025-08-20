Offiziell! Sangaré beschert Rapid Millionen-Regen

„Traue ihm in der Zukunft noch sehr viel zu!“

Der Malier sei stets loyal gewesen und auch wenn sein Abgang schmerze, „freue ich mich, dass er sich nun seinen Traum von einem Engagement in einer der Top-5-Ligen Europas erfüllen kann. ´Mama´ steht erst am Anfang seiner Karriere und ich traue ihm in der Zukunft noch sehr viel zu“.