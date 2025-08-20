Offiziell! Sangaré beschert Rapid Millionen-Regen

Um 700.000 Euro geholt und nun um knapp unter 10 Millionen Euro verkauft - Mamadou Sangaré hat sich für den SK Rapid als absoluter Transferknüller erwiesen! Der von der „Krone“ bereits angekündigte Wechsel des 23 Jahre alten Maliers zum RC Lens nach Frankreich ist nun auch offiziell in trockenen Tüchern. „Mama“, wie der Mittelfeld-Akteur allseits gerufen wird, brachte es auf exakt 50 Pflichtspiel-Einsätze für Grün-Weiß und erzielte dabei drei Tore ...
„Mamadou Sangaré hat die Erwartungen, die wir vor etwas mehr als einem Jahr in seine Verpflichtung gesetzt haben, absolut erfüllt. Er war jede Sekunde mit hundertprozentigem Engagement bei der Sache und hat unser Team auch durch seinen großartigen Charakter menschlich bereichert“, streute Rapid-Sportchef Markus Katzer dem abgehenden Sangaré Rosen.
„Traue ihm in der Zukunft noch sehr viel zu!“
Der Malier sei stets loyal gewesen und auch wenn sein Abgang schmerze, „freue ich mich, dass er sich nun seinen Traum von einem Engagement in einer der Top-5-Ligen Europas erfüllen kann. ´Mama´ steht erst am Anfang seiner Karriere und ich traue ihm in der Zukunft noch sehr viel zu“.
„Einmal Rapidler, immer Rapidler!“
Sangaré selbst meinte zum Abschied von Rapid, dass es ihm „eine große Ehre“ gewesen sei, das grün-weiße Trikot zu tragen und zu verteidigen. „Ich möchte allen Fans, Trainern, Mitarbeitern und Teamkollegen aufrichtig danken! Dank euch allen habe ich die besten Momente meiner bisherigen Karriere erlebt.“ Von Lens aus werde er nun „wie ein Fan mit meinem ehemaligen Team mitfiebern. Einmal Rapidler, immer Rapidler!“
