Blitz schlägt im Sekundentakt in Adria-Region ein

Gewitter kommt auch nach Österreich

Auch in Süddeutschland und Österreich ist das Wetter derzeit unbeständig und gewitterig. Das Tief über Norditalien lenke labile und sehr feuchte Luftmassen in den Alpenraum, teilte die Unwetterwarnzentrale (UWZ) am Mittwochabend auf der Plattform X mit. Bereits am Mittwoch erreichten erste Schauer und einzelne Gewitter den Westen Österreichs. Am späten Abend (22.15 Uhr) gab es Unwetter-Warnungen für Vorarlberg, Tirol, Kärnten und die Steiermark.



Hier sehen Sie das Posting der Unwetterwarnzentrale: