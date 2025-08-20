Kuh in Panik: Bauer an einem Strick mitgeschleift

Zuerst sah alles nach einem unkomplizierten Verlauf aus: Kurz nach 15 Uhr trieb der Bauer die Kuh in den Viehanhänger. Doch dort wurde das Tier unruhig, riss sich schließlich los und rannte davon. „Der Landwirt wurde von dem Tier mitgerissen und an einem Strick rund zehn Meter am Boden mitgeschleift“, schildert die Polizei den Unfallhergang.