Kuh in Panik: Bauer an einem Strick mitgeschleift

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Mittwochnachmittag auf der Ochsenalm bei Matrei am Brenner in Tirol. Ein Landwirt (64) wollte eine Kuh in einen Viehanhänger treiben. Doch das Tier geriet dabei in Panik und riss sich los. Das hatte für den Bauern fatale Folgen.
Zuerst sah alles nach einem unkomplizierten Verlauf aus: Kurz nach 15 Uhr trieb der Bauer die Kuh in den Viehanhänger. Doch dort wurde das Tier unruhig, riss sich schließlich los und rannte davon. „Der Landwirt wurde von dem Tier mitgerissen und an einem Strick rund zehn Meter am Boden mitgeschleift“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Mann war bewusstlos
Zeugen beobachteten das Geschehen und eilten dem Bauern zu Hilfe. Dieser lang bewusstlos am Boden, als die Helfer bei ihm waren. Der 64-Jährige hat laut ersten Informationen erhebliche Kopfverletzungen erlitten. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.