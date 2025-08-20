Vorteilswelt
Unglück auf Alm

Kuh in Panik: Bauer an einem Strick mitgeschleift

Tirol
20.08.2025 20:46
Auf einer Alm in Tirol passierte das Unglück (Symbolbild).
Auf einer Alm in Tirol passierte das Unglück (Symbolbild).

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Mittwochnachmittag auf der Ochsenalm bei Matrei am Brenner in Tirol. Ein Landwirt (64) wollte eine Kuh in einen Viehanhänger treiben. Doch das Tier geriet dabei in Panik und riss sich los. Das hatte für den Bauern fatale Folgen. 

Zuerst sah alles nach einem unkomplizierten Verlauf aus: Kurz nach 15 Uhr trieb der Bauer die Kuh in den Viehanhänger. Doch dort wurde das Tier unruhig, riss sich schließlich los und rannte davon. „Der Landwirt wurde von dem Tier mitgerissen und an einem Strick rund zehn Meter am Boden mitgeschleift“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Mann war bewusstlos
Zeugen beobachteten das Geschehen und eilten dem Bauern zu Hilfe. Dieser lang bewusstlos am Boden, als die Helfer bei ihm waren. Der 64-Jährige hat laut ersten Informationen erhebliche Kopfverletzungen erlitten. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall eingeliefert. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
