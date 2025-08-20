Salzburg schneidet bei Rapid-Transfer kräftig mit

Nach 50 Partien für den SK Rapid ist Schluss! Mamadou Sangare wechselt nach Frankreich zum RC Lens, die Hütteldorfer werden dafür fürstlich entlohnt. Doch nicht nur die Wiener freuen sich über eine satte Ablösesumme, sondern auch einer ihrer größten Rivalen.
Rapid verkauft einen Spieler um gutes Geld – und Salzburg kassiert dabei ordentlich mit!
Was unrealistisch klingt, ist seit Mittwoch Wirklichkeit. Mamadou Sangares Abschied aus Hütteldorf ist offiziell, er heuert beim französischen Erstligisten RC Lens, der in der vergangenen Saison die Ligue 1 auf Position 13 abschloss, an.
Die Ablösesumme soll bei rund zehn Millionen Euro liegen. Rapid muss davon einiges an die Bullen abdrücken. Wie kommt’s?
Einerseits liegt das an der Ausbildungsentschädigung. Werden Kicker transferiert, bekommen jene Klubs, die den Spieler zwischen dem zwölften und 23. Lebensjahr unter Vertrag hatten, eine Kompensationszahlung. Im Falle von Sangare kassieren die Salzburger zwei Prozent der Ablösesumme, also rund 200.000 Euro.
Hinzu kommt, dass die Bullen-Bosse um Stephan Reiter laut „Krone“-Infos eine Weiterverkaufsklausel aushandelten, als der Malier im Sommer 2024 von der Salzach in die Bundeshauptstadt wechselte. Insgesamt sollen die Bullen daher mehr als eine Million Euro kassieren.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.